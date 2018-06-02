إعلام البرلمان: الانتهاء من التقرير النهائى لقانون تنظيم الصحافة خلال ساعات

كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة بصدد صياغة التقرير النهائى بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل التقرير النهائى حول مشروع القانون بالشكل الذى تحدده اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة.

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التقرير النهائى حول مشروع القانون سيخضع للنقاش فى الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من كافة التفاصيل بشكل متوافق عليه وفى أفضل صورة، لضمان خروجه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مؤكداً أن مشروع القانون جاء من الحكومة بشكل لا يليق، ما دفع اللجنة للعديد من الاجتماعات والنقاشات.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم أخذ رأى العديد من الجهات فى مشروع القانون، منها الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وجهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وغرفة صناعة الإعلام، إلى جانب أن بعض المواد راجعت اللجنة فيها الحكومة من جديد.