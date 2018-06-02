أردوغان يعلن وقف خدمة أوبر لنقل الركاب فى تركيا

رويترز

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقف خدمة أوبر لنقل الركاب، عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سيارة، فى البلاد بعد ضغط من سائقى سيارات الأجرة فى اسطنبول الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة فى اسطنبول نحو 17400 ويعيش فى المدينة نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليونا، وأثار عمل أوبر، توترا شديدا منذ بدء تشغيل الخدمة فى البلاد عام 2014، وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع تفرض قيودا على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع أوبر ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين فى حالة انتهاكها.

وقال أردوغان، فى خطاب فى اسطنبول، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، "ظهر هذا الشئ المدعو أوبر، هذه الشركة انتهت، لن يكون لها وجود (هنا) بعد اليوم"، وأضاف "لدينا نظام سيارات الأجرة الخاص بنا، من أين أتى هذا (أوبر) إلينا؟ هو يستخدم فى أوروبا، هذا لا يعنينى، سنقرر بأنفسنا"، فيما رفضت أوبر الكشف عن عدد مستخدمى خدمتها فى تركيا حيث تعمل فى اسطنبول وفى منتجعى بوضروم وتشيشمى أثناء شهور الصيف.