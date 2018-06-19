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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:54 م
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وزير التعليم العالى يكرم الطبيب الحاصل على جائزة ريادة الأعمال حول العالم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:24 م
وزير التعليم العالى يكرم الطبيب الحاصل على جائزة ريادة الأعمال حول العالم تكريم وزير التعليم العالي للدكتور عصام شرف
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء الدكتور عصام شرف بمناسبة حصوله على جائزة "ريادة الأعمال حول العالم" لعام 2018 من وزارة الخارجية السويدية كأول مصري يحصل على هذه الجائزة، وذلك بترشيح من جامعة كارولينسكا بالسويد، وذلك بمقر الوزارة.
 
أكد الوزير على أن الشباب المصري يظهر تميزه ونبوغه متى أتيحت أمامه الفرصة المناسبة، مشيرًا إلى أهمية توفير الفرص أمام هؤلاء الشباب لتمكينهم من إدارة مشروعات ابتكارية لخدمة خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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وقام الوزير خلال اللقاء، بتكريم د. عصام شرف، وإهدائه ميدالية الوزارة، معربًا عن سعادته بما أحزره من نجاح وتكريم مستحق على المستوى الدولي، مؤكدًا دعم الوزارة وتشجعيها لهذا النموذج المتميز من شباب الباحثين من خلال توفير كافة الإمكانيات العلمية المطلوبة.
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ومن جانبه أعرب د.عصام شرف عن تقديره لهذا التكريم، وقدم الشكر للوزير، مؤكدًا استمراره فى التواصل مع الجانب السويدى لنقل خبراتهم إلى المستشفيات الجامعية المصرية. 
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حضر التكريم الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي، و د.هاني الشيمي مستشار الوزير للشئون الإفريقية.
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جائزة ريادة الأعمال حول العالم




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