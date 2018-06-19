هيئة الطيران الروسية تحقق فى واقعة طائرة منتخب السعودية

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، أن هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) ستحقق فى واقعة لطائرة تابعة لشركة روسيا للطيران كانت تقل منتخب السعودية لكرة القدم إلى روستوف-أون-دون من أجل خوض مباراة فى كأس العالم ضد أوروجواى بعد غد الأربعاء.

وقالت انترفاكس، نقلا عن روسافياتسيا، إن أثناء هبوط الطائرة اندلع حريق بسيط فى أحد محركاتها لكنها هبطت بسلام باستخدام محركين ولم يكن هناك أى تهديد لسلامة الركاب.

ونقلت انترفاكس عن متحدث باسم روسافياتسيا قوله "ستحقق روسافياتسيا فى أسباب الواقعة مع كل الأطراف المعنية، بما فى ذلك الشركة التى طورت وأنتجت المحرك".