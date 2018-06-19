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نيابة حلوان تحقق مع عاطل ذبح آخر فى مشاجرة بكفر العلو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:35 ص
نيابة حلوان تحقق مع عاطل ذبح آخر فى مشاجرة بكفر العلو جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل، ذبح آخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة كفر العلو، كما تباشر التحقيقات مع 4 من أهالى المجنى عليه بتهمة حرق منزل الجانى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة "ا.س"، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة إثر مشاجرة مع الجيران.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلة الضحية وأخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، ذبح على أثرها "ا.م" عاطل، المجنى عليه بسلاح أبيض، مما استدعى أهلية المجنى عليه بإشعال النيران فى منزله.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وأربعة متهمين بحرق منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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