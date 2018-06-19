موقع إسرائيلى: الوزير المتهم بالتجسس لصالح طهران قد يواجه عقوبة الإعدام

كتب- هاشم الفخرانى

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن وزير البنى التحتية الأسبق جونين سيجف المتهم بالتجسس لصالح إيران قد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ونقل الموقع عن مسئوليين قضائيين إسرائيليين، قولهم إنه بحسب القانون الإسرائيلى فأن الإعدام أو السجن مدى الحياة عقوبة التخابر لصالح دولة معادية لإسرائيل.

وقال أحد المسئولين، إنه إذا ثبتت إدانة سيجف بتسليم معلومات لإيران طبقا اجهاز الأمن العام "الشاباك" فقد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

واتهم "الشاباك" سجيف، الذى شغل منصب وزير البنى التحتية والطاقة بين 1995، بالتجسس لصالح طهران حيث قدم معلومات حول مواقع مراكز أمنية وصناعة الطاقة الإسرائيلية، لكونه حضر جلسات للحكومة تناولت معلومات عن قطاع الطاقة فى إسرائيل.