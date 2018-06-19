video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر منع بيع مقاتلات "F-35" لتركيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:50 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يقر منع بيع مقاتلات "F-35" لتركيا المقاتلة الأمريكية f - 35
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

صادق مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الاثنين، على مشروع لميزانية الدفاع لسنة 2019، ينص على منع بيع مقاتلات الجيل الخامس "F-35" لتركيا، وذلك ردا على عزم أنقرة شراء صواريخ "S-400" الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وجاء فى مشروع الميزانية، الذى تمت المصادقة عليه: "سيقدم وزير الدفاع إلى لجان الكونجرس ذات الصلة خطة لاستثناء حكومة جمهورية تركيا من المشاركة فى برنامج F-35، بما فى ذلك الجوانب الصناعية والعسكرية".

بالإضافة إلى ذلك يوجد مشروع ثان لميزانية الدفاع لا يزال المشرعون الأمريكيون ينظرون فيه، ومن المقرر أن يتم توحيد نص المشروعين وتقديم النسخة النهائية للتصويت عليها.

وربط مشروع الميزانية منع بيع مقاتلات "F-35" لتركيا وحظر منح تركيا حق تصنيعها، بعزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوى الروسية "S-400".

فى ديسمبر 2017، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية قرض فى إطار صفقة لشراء بطاريتين لمنظومة "S-400"، كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجى فى تطوير إنتاج S-400" فى تركيا.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات لتركيا من طرف ممثلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، وقالت واشنطن إن شراء منظومة صواريخ S-400 يمكن أن يؤثر سلبا على تزويد تركيا بطائرات "F-35".

من جانبها قالت أنقرة إن تركيا تنظر فى شراء مقاتلات روسية حديثة فى حال رفضت واشنطن توريد طائرات "F-35" لها.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: "ليس هناك أى سبب لعدم تزويدنا بطائرات "F-35" الأمريكية. لا نريد تخريب العلاقات مع حليفتنا الولايات المتحدة. ولكن فى حال بروز أى مشاكل، لن تبقى تركيا من دون بديل. وبإمكاننا شراء الطائرات من روسيا أو من أية دولة فى حلف الناتو"

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يتأهب لعرقلة خطة ترامب للتصالح مع شركة اتصالات صينية

وزيرة خارجية كندا تلتقى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وتصف الرسوم بـ"السخيفة"

توقيف موظف سابق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على خلفية تسريب معلومات للاعلام

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين جينا هاسبل رئيسًا للمخابرات المركزية

امريكا

اخبار امريكا

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة