مبيعات العرب تهبط بالبورصة بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70"

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى ارتفع بنسبة 0.19%، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.40%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05%.