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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
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مبيعات العرب تهبط بالبورصة بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:09 م
مبيعات العرب تهبط بالبورصة بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70" البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى ارتفع بنسبة 0.19%، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.40%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65%.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05%.

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