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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:29 م
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ما لا تعرفه عن مرض الشلل الرعاش.. مؤشرات الإصابة والأدوية الأساسية لعلاجه

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:04 م
ما لا تعرفه عن مرض الشلل الرعاش.. مؤشرات الإصابة والأدوية الأساسية لعلاجه الشلل الرعاش
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور على شلش، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن مرض الشلل الرعاش " باركنسون " ، هو أحد الأمراض التى تصيب كبار السن، ويتميز بوجود رعشة، وصعوبة الحركة ، وتيبس الجسم ، وعدم قدرة المريض على القيام بأعماله اليومية، وقد يصاحبه بعض الأعراض الأخرى ، مثل صعوبة التركيز ، وبعض الأعراض النفسية أو اضطراب النوم.

 وقال شلش فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع "، إنه من المهم أن يتم علاج أعراض المرض، موضحا أن تشخيصه يعتمد على الفحص الإكلينيكى ، وقد يصاحبه إمساك أو زيادة افراز اللعاب، ويتميز بأعراض غير أعراض الأعصاب، بالإضافة الى العلاج النفسى، والعلاج الطبيعى.

وأشار إلى أن هناك علاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مثل عقار" ليبودوبا "، وهو الاسم العلمى للعقار ، ولكن للأسف غير متواجد، ونناشد المسئولين لتوفير هذا العقار للمرضى ، لأن مفعوله كمفعول السحر، يجعل المريض يتحرك بعد أن يكون عاجزا تماما، ويؤثر على حياة المرضى، ولدينا حاليا مراكز، ومتخصصين فى هذا المجال، ولدينا عيادات متخصصة لعلاجه .

وأوضح أن المؤشرات التى تصيب المريض هى صعوبة الكتابة ، والكلام ، وتيبس فى الأعصاب، وظهور حركات لا إرادية مثل البطء فى الحركة، ويشعر المريض أن جسمه ثقيل، وقد يبدأ فى زراع واحد وينتقل الى الناحية الأخرى، مشيرا إلى أن الأدوية المتوافرة لعلاج مرض" باركنسون "أو الشلل الرعاش، هى أدوية لعلاج الأعراض، وتجعل المريض يتحكم فى المرض،والأدوية تعالج الأعراض فقط ،بحيث يستطيع المريض أداء مهامه اليومية.


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