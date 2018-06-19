غياب 2051 طالبا بمادة الفيزياء و266 أخرين بالتاريخ بامتحانات الثانوية بسوهاج

سجلت غرفة عمليات محافظة سوهاج، التى تقوم بأعمال متابعة امتحان الثانوية العامة، غياب 2051 طالبًا وطالبة ممن لهم حق حضور امتحان الثانوية العامة اليوم بمادة الفيزياء، حيث بلغت جملة المتقدمين 14 ألفًا 946 طالبًا وطالبة.

كما سجلت الغرفة أيضا غياب 226 بمادة التاريخ من جملة المتقدمين 7794، وبلغت جملة الحضور 7568 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد فى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.