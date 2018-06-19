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طلاب الثانوية العامة: التاريخ سهل.. والفيزياء فى مستوى الطاالب المتوسط

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:08 م
طلاب الثانوية العامة: التاريخ سهل.. والفيزياء فى مستوى الطاالب المتوسط امتحانات الثانوية العامة 2018
ماجد تمراز
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أعرب طلاب القسم الأدبى بالثانوية العامة، عن رضائهم بامتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن هناك أى عثرات فى الامتحان.

وقالت تقى محمد، طالبة تؤدى امتحان الثانوية بمدرسة الحلمية التجريبية بحى الخليفة، إن الامتحان جاء مباشراً، ولم تكن هناك نقاط صعبة، بعكس ما جاء عليه امتحانى الألمانى واللغة الإنجليزية.

فيما أبدى طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة، رضائهم عن امتحان مادة الفيزياء قائلين: "جاء فى مستوى الطالب المتوسط"، عدا بعض النقاط التى كانت تحتاج إلى تفكير عميق ومن ثم وقت أكثر من الوقت المحدد لحل الامتحان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان مادة الفيزياء للثانوية

تسريب امتحان الفيزياء 2018

تسريب امتحان التاريخ 2018




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