صور.. وصول زعيم كوريا الشمالية إلى الصين فى زيارة لمدة يومين

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

وصل قبل قليل، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إلى الصين، حيث تحرك موكبه فى طريق تشانجان باتجاه ميدان تيانانمين فى العاصمة بكين.

هذا وتستعد الصين، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بانتشار مكثف لقوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى.

وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام، ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.



وصول زعيم كوريا الشمالية إلى الصين



موكب زعيم كوريا الشمالية فى الصين



موكب زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للصين



زعيم كوريا الشمالية يزور الصين لمدة يومين



الشرطة الصينية تؤمن زيارة زعيم كوريا الشمالية



حراسة صينية ترافق موكب زعيم كوريا الشمالية فى بكين



الشرطة الصينية تنظم مرور موكب زعيم كوريا الشمالية



موكب فخم لزعيم كوريا الشمالية فى الصين



شرطى صينى فى مقدمة موكب زعيم كوريا الشمالية



موكب زعيم كوريا الشمالية فى الصين