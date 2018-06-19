صور.. مصر للطيران تنقل 150مشجعا إلى سان بطرسبرج لمؤازرة المنتخب أمام روسيا

كتب - أحمد حمادة

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة إضافية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار بولكوفو بمدنية سان بطرسبرج الروسية .

وقالت مصادر بالشركة الوطنية، إنه تم تسيير رحلة صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية على متنها 150 مشجعا مصريا، لمؤازرة المنتخب المصرى فى مباراته المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الروسي فى ثانى مباريات المنتخب المصرى فى كأس العالم .



مصر للطيران تنقل المشجعين الى روسيا



مصر للطيران تنقل المشجعين الى روسيا