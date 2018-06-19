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صور.. الشرطة السويدية تحقق فى حادث إطلاق نار وسط مدينة مالمو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:05 ص
صور.. الشرطة السويدية تحقق فى حادث إطلاق نار وسط مدينة مالمو الشرطة السويدية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تفقدت الشرطة السويدية اليوم الثلاثاء، موقع حادث إطلاق نار فى وسط مدينة مالمو.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان احتمال وجود صلة ارهابية بالهجوم تم تخفيضه. ونقل عن الشهود قولهم إن أحد المهاجمين على الأقل كان مسلحا بسلاح آلي. رفضت الشرطة التعليق على هوية المهاجم أو المهاجمين المحتملين.

ونقلت وكالة (تى.تى) السويدية للأنباء عن الشرطة السويدية، قولها اليوم الاثنين، إنه لا داعى للذعر بعد حادث إطلاق النار على عدد من الأشخاص فى مدينة مالمو بجنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن شرطى لم تذكر اسمه قوله إن أربعة أشخاص أصيبوا دون أن تذكر درجة إصاباتهم، ونقلت الوكالة عن ستيفان سوديرهولم المتحدث باسم الشرطة قوله "أغلقنا المنطقة ونجرى عمليات استجواب وسوف نستجوب المصابين إذا كانت لديهم القدرة أو الرغبة فى الحديث".

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية

 

جانب من تحقيق الشرطة السويدية
جانب من تحقيق الشرطة السويدية

 

الشرطة السويدية بموقع الحادث
الشرطة السويدية بموقع الحادث

 

جانب من تحقيقات الشرطة السويدية
جانب من تحقيقات الشرطة السويدية

 

جانب من تفقد الشرطة السويدية لموقع الحادث
جانب من تفقد الشرطة السويدية لموقع الحادث

 


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