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صور.. احتفال رئيس المكسيك والمرشحين بالانتخابات بالفوز على المانيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:57 ص
صور.. احتفال رئيس المكسيك والمرشحين بالانتخابات بالفوز على المانيا أحد المرشحين المكسيكيين فى الانتخابات
كتبت فاطمة شوقى
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احتفل الرئيس المكسيكى الحالى بينيا نييتو، والمرشحون فى الانتخابات المكسيكية المقررة فى الأول من يوليو بالفوز على ألمانيا فى نهائيات كأس العالم 2018.

ووفقا لصحيفة "إيه دى إن بوليتيكا" المكسيكية، فأن السياسيين المكسيكين لم يفوتوا الفرصة لتحريك قضاياهم الخاصة، واستغلال فوز المكسيك فى الدعاية الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرشح الرئاسى ريكاردو أنايا، نظم تجمع بين اتباعه للاحتفال بالمكسيك بعد فوزه على المانيا.

كما احتفل المرشح الرئاسى أنطونيو ميد بالحدث برسالة على تويتر، وقال "بعد الفوز على المانيا أصبح من الممكن الفوز على اندريس مانويل لوبيز اوبرادور..معا نصنع التاريخ". وقال أيضا "فى الانتخابات يفوز بها الشخص الذى يعمل بجهد أكبر وبحماس أكبر، والذى يقدم للبلاد أفضل النتائج، وهذا أنا، دون أدنى شك".

وهنأ لوبيز أوبرادور الفريق المكسيكى، وأكد "ستواصل البلاد الفوز وتحقيق تغييرا"، وفى رسالة أخرى قال "أداء اللاعبين قويا، واستطاعوا التغلب على بطل العالم، وكذلك ستواصل المكسيك الفوز فى تحقيق تغيير سياسى حقيقى".

وقام جيمى رودريجيز كالديرون المستقل المعروف بـ "البرونكو" بنشر مقطع فيديو يهنأ فيه الفريق المكسيكى، وأشار إلى أن البلاد يمكنها أيضا أن تحل مشاكلها السياسية".

 

احد المرشحين المكسيكيين فى الانتخابات
أحد المرشحين المكسيكيين فى الانتخابات

 

المرشح ميد
المرشح ميد

 

تشجيع المكسيكين
تشجيع المكسيكين

 


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