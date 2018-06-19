video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

حزب ألمانى يطالب بحرمان لاعبين من المشاركة فى كأس العالم بسبب أردوغان

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:00 م
حزب ألمانى يطالب بحرمان لاعبين من المشاركة فى كأس العالم بسبب أردوغان أردوغان
رويترز
إضافة تعليق

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين، اليوم الثلاثاء، إلى منع اللاعبين مسعود أوزيل وإيلكاى جندوجان اللذين التقطت لهما صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشاركة ضمن المنتخب الألمانى فى مباريات كأس العالم في روسيا.

وكان اللاعبان، وهما من أصل تركى، قد أغضبا بعض المشجعين والساسة عندما التقطت لهما صور مع أردوغان الشهر الماضي، وهما يتعرضان لموجة من الانتقادات منذ ذلك الحين إذ يقول نواب بالبرلمان واتحاد الكرة الألماني إن إردوغان لا يحترم القيم الألمانية بالقدر الكافى.

وخسرت ألمانيا 1-صفر يوم الأحد في مباراة مع المكسيك. ويتعرض يواخيم لوف مدرب المنتخب الألمانى لانتقادات لتمسكه بأوزيل بدلا من ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم ذي اللياقة البدنية والسرعة العالية.

وقال يورن كونيج المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة "روح الفريق غائبة عن أوزيل وجندوجان في الفريق الألماني لأن من يشارك بنصف قلبه لا يمكن أن يبدي الروح القتالية اللازمة".

وأضاف "يتعين على يواخيم لوف أن ينهي الأمر ويعيدهما إلى بلدهما. هناك لاعبون وطنيون فخورون ببلادنا ويجب أن يخلي أوزيل وجندوجان مكانيهما في الفريق القومى للاعبين لا يكنان من التقدير لرئيس تركيا أكثر مما يكنانه لألمانيا".

واستخدم جندوجان أيضا كلمة "رئيسى" عندما أشار إلى إردوغان فى رسالة وذلك رغم تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا في العامين الماضيين بسبب حملة تشنها الحكومة التركية على من تشتبه في أنهم دعموا محاولة تحركات الجيش فاشلة في عام 2016.

ولم ترد أحزاب أخرى على تصريحات حزب البديل من أجل ألمانيا. وعادة ما ترفض جماعات سياسية أخرى العمل مع حزب البديل الذى فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة العام الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب ألمانى حليف لميركل يطالب بالالتزام باتفاقات الهجرة

حزب ألمانى يعتزم السماح لأعضائه بالمشاركة فى مسيرات حركة مناهضة للإسلام

صور.. اقتحام مقر حزب ألمانى بسيارة والشرطة تعثر على مواد حارقه بداخلها

صور.. حزب ألمانى ينتقد انتهاك حقوق العمال بقطر ويطالب بمقاطعة مونديال2022

حزب ألمانى يطلب تغيير سياسة الحكومة ثمنا للدخول فى ائتلاف مع ميركل

اخبار عالميه

اردوغان

تركيا

المانيا




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة