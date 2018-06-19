حزب ألمانى يطالب بحرمان لاعبين من المشاركة فى كأس العالم بسبب أردوغان

رويترز

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين، اليوم الثلاثاء، إلى منع اللاعبين مسعود أوزيل وإيلكاى جندوجان اللذين التقطت لهما صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشاركة ضمن المنتخب الألمانى فى مباريات كأس العالم في روسيا.

وكان اللاعبان، وهما من أصل تركى، قد أغضبا بعض المشجعين والساسة عندما التقطت لهما صور مع أردوغان الشهر الماضي، وهما يتعرضان لموجة من الانتقادات منذ ذلك الحين إذ يقول نواب بالبرلمان واتحاد الكرة الألماني إن إردوغان لا يحترم القيم الألمانية بالقدر الكافى.

وخسرت ألمانيا 1-صفر يوم الأحد في مباراة مع المكسيك. ويتعرض يواخيم لوف مدرب المنتخب الألمانى لانتقادات لتمسكه بأوزيل بدلا من ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم ذي اللياقة البدنية والسرعة العالية.

وقال يورن كونيج المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة "روح الفريق غائبة عن أوزيل وجندوجان في الفريق الألماني لأن من يشارك بنصف قلبه لا يمكن أن يبدي الروح القتالية اللازمة".

وأضاف "يتعين على يواخيم لوف أن ينهي الأمر ويعيدهما إلى بلدهما. هناك لاعبون وطنيون فخورون ببلادنا ويجب أن يخلي أوزيل وجندوجان مكانيهما في الفريق القومى للاعبين لا يكنان من التقدير لرئيس تركيا أكثر مما يكنانه لألمانيا".

واستخدم جندوجان أيضا كلمة "رئيسى" عندما أشار إلى إردوغان فى رسالة وذلك رغم تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا في العامين الماضيين بسبب حملة تشنها الحكومة التركية على من تشتبه في أنهم دعموا محاولة تحركات الجيش فاشلة في عام 2016.

ولم ترد أحزاب أخرى على تصريحات حزب البديل من أجل ألمانيا. وعادة ما ترفض جماعات سياسية أخرى العمل مع حزب البديل الذى فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة العام الماضى.