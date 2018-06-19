جوتيريش: قضية الهجرة هى ظاهرة "لا مفر منها"

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قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" اليوم الثلاثاء إن قضية الهجرة التى تمثل حاليًا تحديًا للزعماء السياسيين حول العالم هى ظاهرة "لا مفر منه".



ونقلت شبكة "فرنسا 24" عن جوتيريش قوله للصحفيين،على هامش ملتقى سنوى لوسطاء السلام فى بلدة لورينسكزغ النرويجية، إن كل دولة لها الحق فى تبنى سياسات الهجرة الخاصة بها لكن يجب عليهم أن يحترموا بوضوح حقوق الإنسان للمهاجرين وأن يتم تبنى تلك السياسات بطريقة تهدف إلى جعل التعاون الدولى متاحًا أكثر من الوقت الحالى.



وأضاف جوتيريش أنه من الأفضل أن يتم تنظيم الهجرة وتقنينها وجعلها تحدث بطريقة تتيح تعاون الدول مع بعضهم البعض لتأتى بالمكاسب لجميع الأطراف خاصة لهؤلاء المهاجرين الذين يعانون الآن من ظروف صعبة.



يشار إلى انه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر دولى فى مراكش يومى 10 و11 ديسمبر القادم للنظر فى قضية الهجرة، ومن المتوقع ان يتم تبنى ميثاق عالمى لتصبح الهجرة أمنة ومقننة.