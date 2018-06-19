جهود لضبط زوج مزق جسد زوجته بمطواه بعد رفعها دعوى خلع فى طنطا

الغربية - عادل ضرة

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن الغربية بقيادة اللواء ايمن لقيه مدير المباحث جهودهم لضبط زوج بعد قيامه بتمزيق جسد زوجته بالمطواة لخلافات بينهما بعد قيامها برفع دعوى خلع ضده بطنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم اول طنطا بوصول سيدة تدعى"ر.ا" 31 سنه ربة منزل مصابة بجروح متفرقة بالجسد وتم نقلها لمستشفى المنشاوي العام بطنطا لاسعافها.

وتم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الصواف مفتش الادارة المركزية بطنطا وتوصلت تحريات الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم اول طنطا وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، ويدعي"احمد.ش" 34 سنه دفعتها لرفع دعوى خلع ضده.

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالدخول لبيت والدها وتمزيق جسدها بالمطواة انتقاما منها، وفر هاربا، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبطه.