تعرف على 3 أسماء مرشحة لرئاسة هيئة النيابة الإدارية خلفا لفريال قطب

كتبت هدى أبو بكر

ينتظر خلال الأيام القادمة أن يصدر قرار جمهوري قبل الأول من يوليو المقبل بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشارة فريال قطب رئيس الهيئة الحالى والتى تبلغ السن القانونية للتقاعد أول يوليو المقبل.

وأرسل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الترشيحات الثلاثة ، وفقا للتعديلات الأخيرة فى قانون الهيئة ، لرئيس الجمهورية ليتم اختيار واحد من بينهم ، وهذه الترشيحات هى:

1 - المستشار صبري على سلامة الطايفي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، مواليد 28 أغسطس عام 1948 ، ويبلغ السن القانونية للتقاعد فى 28 أغسطس المقبل ( بعد حوالى شهرين).

2 - المستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مواليد 11 فبراير عام 1949، وتبلغ السن القانونية للتقاعد فى فبراير من عام 2019 .

3 - المستشارة فاطمة هانم محمد زكى غرابة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مواليد 18 نوفمبر 1949، وتبلغ السن القانونية للتقاعد فى نوفمبر عام 2019 .

وقال مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، إن الفرص بالنسبة للمستشار صبرى سلامة فى تولى منصب رئيس الهيئة ضئيلة نظرا لأنه سيتقاعد أغسطس المقبل، فيما تكون فرص كل من المستشارين أمانى الرافعى وفاطمة غرابة هى الأقوى.

ووضع التعديل الأخير لقانون النيابة الإدارية نظاما جديدا لاختيار رئيس الهيئة ، يقوم على أن يختار المجلس الأعلى للهيئة 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويشار إلى أن القانون ينص على أن ترسل الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء مدة الرئيس الحالى.