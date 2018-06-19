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تعرف على أهمية مطار الحديدة فى حرب اليمن

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:53 م
تعرف على أهمية مطار الحديدة فى حرب اليمن مطار الحديدة
كتب أيمن رمضان
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يعد مطار الحديدة محوراً استراتيجياً فى الحرب التى تشنها قوات الشرعية اليمنية بإسناد من التحالف العربى لدحر ميليشيات الحوثى التابعة لإيران من المناطق التى سيطرت عليها منذ إنقلابهم على السلطة الشرعية بالبلاد فى عام 2014، وبحسب فيديو بثه موقع "سكاى نيوز" عربية فإن أهمية المطار تكمن فى التالى:

- يقع المطار جنوبى مدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربى لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كلم. 

- أوقف المطار رحلاته عام 2014 إثر الانقلاب الحوثى على الشرعية فى اليمن بعدما كان يوفر خدمات للرحلات الداخلية والدولية.

-  يبعد عن ميناء الحديدة نحو 10 كلم، الأمر الذى يجعل من موقعه مكانا استراتيجيا خلال عملية تحرير الميناء من ميليشيات إيران.

- توجد قرب المطار قاعدة جوية عسكرية، كانت مركزا لألوية الدفاع الجوى، لكنها تحولت فى ظل سيطرة الحوثيين على المكان إلى معسكرات للميليشيات، وتحريرها يشكل صفعة عسكرية قوية للحوثيين.

- تمنح السيطرة على المطار القوات اليمنية المشتركة السيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وهو الخط كيلو 16 الحيوى، الأمر الذى سيساهم فى تأمين تقدم القوات المشتركة.

- توفر السيطرة على المطار جسرا جويا إغاثيا وتأمين المساعدات الإنسانية لأهالى الحديدة بشكل أكبر وأسرع، عبر توفير جسر جوى عاجل للإغاثة، وهو ما يتوافق مع أهداف العملية الإنسانية للتحالف العربى.

جدير بالذكر أنه تم أسر مئات الحوثيين عقب تحرير المطار من قبضة الإنقلابيين التابعين لإيران وجارى العمل على تطهيره من الألغام والعبوات الناسفة التى ذرعتها الميليشيات قبل انسحابها،و ستحرص الشرعية على إعادته للعمل على أن تكون أولى مهامه استقبال المساعدات الإنسانية الجاهزة للانتقال عبر الجسر الجوى للتحالف.

 

 


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