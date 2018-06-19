تعاون مشترك بين الإنتاج الحربى والأوقاف لتطوير ورفع كفاءة أصول الوزارة

كتب زكى القاضى



استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها.

قال محمد العصار إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة (التابعة لوزارة الإنتاج الحربى) وهيئة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف بالاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربى والتى بدأت بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى المدرسة الثانوية القديمة التابعة للأوقاف فى دولة اليونان، وتم كذلك مناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك فى تنفيذ مشروع إنشاء عدد (4) عنابر تجميد بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية سعة (2500) طن لكل وحدة شاملة جميع الملحقات والمبانى الإدارية والمبانى التكميلية لخدمة المشروع، بالإضافة إلى متابعة موقف تنفيذ وزارة الإنتاج الحربى لأعمال رفع كفاءة عدد من المعاهد الدينية التابعة لهيئة الأوقاف.

وأوضح محمد العصار على أن التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يأتى من منطلق حرص الدولة على تعظيم الاستفادة المثلى من الأصول والأراضى التابعة لها وحرص وزارة الإنتاج الحربى على المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والمشروعات التنموية بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة، مؤكداً على أن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين ومنها على سبيل المثال المشاركة فى إقامة مشروعات استثمارية لاستغلال أصول هيئة الأوقاف، وتوفير المنتجات المجهزة بوسائل ترشيد استهلاك المياه وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحرى.

من جانبه أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذا التعاون المشترك بين الوزارتين يعد تفعيلاً لخطة هيئة الأوقاف المصرية لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبنى مشروعات ذات بعد خيرى واجتماعى واقتصادى، مما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع المصرى بشكل عام، وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتميز به الوزارة وكافة الجهات التابعة لها من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وتسليم المشروعات فى التوقيتات المحددة وكذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلى لها.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام لجنة مشتركة من الوزارتين بالاجتماع بشكل دورى للتنسيق الدائم ومتابعة سير العمل ومستجدات موقف التعاون فى كل موضوع من موضوعات التعاون التى تم طرحها.