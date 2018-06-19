video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يؤكد ارتباط الهجرة بالجريمة فى ألمانيا وميركل ترد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:35 م
ترامب يؤكد ارتباط الهجرة بالجريمة فى ألمانيا وميركل ترد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أصر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء، على أن الهجرة تتسبب بارتفاع نسب الجريمة فى ألمانيا، مشككا فى إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجرائم.

وقال ترامب عبر "تويتر" غداة قوله إن الشعب الألمانى "ينقلب على قادته" فى ما يتعلق بالهجرة إن نسبة الجريمة "فى ألمانيا ارتفعت بنسبة 10 % منذ استقبال المهاجرين" مشيرا إلى أن المسؤولين الألمان "لا يريدون تسجيل هذه الجرائم".

وأضاف أن "الوضع أكثر سوءا فى بلدان أخرى" داعيا الولايات المتحدة إلى عدم القيام بالأمر ذاته فى وقت تواجه سياسة "عدم التساهل" التى تتبعها إدارته حيال الهجرة جدلا مع فصل السلطات أكثر من 2300 قاصر من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تصريحات ترامب قائلة "ردى على ذلك أن وزير الداخلية الألمانى عرض أخيرا الاحصاءات عن الجريمة وهى تتحدث عن نفسها".

وفى تقرير عن العام 2017 نشر فى مايو الماضى، أشاد وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر بان عدد الهجمات الجسدية على الأفراد أو الممتلكات تراجع إلى "أدنى مستوى تاريخى منذ 1992".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتهم الديمقراطيين برغبتهم فى تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا

ترامب: "نافتا" هى إحدى أسوأ الاتفاقات التى عقدتها بلادنا

ترامب: فصل الأطفال عن ذويهم ضرورى لمقاضاة المهاجرين غير الشرعيين

ترامب

امريكا

المانيا

ميركل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة