برلمان تركمانستان يحظر تعدد الزوجات

عشق أباد (أ ف ب)

أقر برلمان تركمانستان قانونا يحظر تعدد الزوجات فى الجمهورية السوفياتية السابقة ذات الغالبية المسلمة فى آسيا الوسطى، وفقا لما ذكرته صحيفة "نوترالنى" الرسمية الثلاثاء.

وجاء فى القانون الذى نشرته الصحيفة "لا يسمح بتعدد الزوجات فى تركمانستان".

وبذلك، يكمل هذا النص قانون الأسرة الذى اعتمده البرلمان عام 2012 الذى لم يات على ذكر هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمجتمع التركمانى حيث كان تقليد تعدد الزوجات شائعا قبل الحقبة السوفياتية.

وأشار القانون إلى أن "تعدد الزوجات يعنى التعايش مع امرأتين أو أكثر فى الوقت ذاته".

ويذكر أن تعدد الزوجات فى تركمانستان إبان الحقبة السوفياتية كان يعتبر جريمة عقوبتها السجن عامين.

لكن بعد أقل من عقد على انهيار الاتحاد السوفياتى، أعلن أول رئيس تركمانستانى صابر مراد نيازوف عام 1999 إنه يخطط لإضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، موضحا أنه من الضرورى "احترام العادات والتقاليد المحلية".

لكن هذا الرئيس الذى أطلق على نفسه اسم "أب التركمان" وأقام تمثالا ذهبيا له لم يتبن هذه المبادرة بشكل رسمى.

والرئيس الحالى قربان جولى بردى محمدوف الذى تسلم السلطة عام 2006 بعد وفاة صابر مراد نيازوف يحكم بلدا لا يزال أحد أكثر الأماكن إنغلاقا، وعمل على تطوير عبادة الشخصية هو أيضا، وأقيم له تمثال ذهبى فى العاصمة عشق أباد.