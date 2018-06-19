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القبض على صيادين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:43 ص
القبض على صيادين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط صيادين بمركز أدكو لتكوينهما تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات.

 

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من " إ س ط 23 سنة و" أ ب ش 27 سنة صيادين ومقيما بمدينة إدكو بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدره متخذان من مدينة إدكو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المذكوران بمأموريه بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة إدكو وبحوزتهما 18 قطعة لمخدر الحشيش تزن 150 جراما تقريبًا.

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

 

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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