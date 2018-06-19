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"العلاقات الخارجية بالبرلمان": الوزارة خفضت عدد ممثليها بسفارات مصر فى الخارج

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:06 ص
"العلاقات الخارجية بالبرلمان": الوزارة خفضت عدد ممثليها بسفارات مصر فى الخارج لجنه العلاقات الخارجية
كتبت : نورا فخرى
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كشفت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن موازنة وزارة الخارجية عن العام المالى الجديد، عن الإجراءات التى نفذتها الوزارة لتخفيض حجم الإنفاق وتخفيض العبء على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها خفض حجم التمثيل الخارجى للمكاتب الفنية المٌلحقة على بعثات سفارات مصر بالخارج، وتم تجميد نشاط بعض البعثات بالفعل بما يعادل 50%، الأمر الذى كان له مردود إيجابى على الخزانة العامة للدولة.

وشملت الإجراءات التى قامت بها وزارة الخارجية، تجميد نشاط بعض البعثات فى الخارج مما وفر حوالى 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين فى سفارات مصر بالخارج وموظفى الكادر العام من الملحقين الإداريين وكذلك أطقم الخدمات المعاونة وحراس الأمن، وعدم صرف بدل ملابس لحراس الأمن فى سفارات مصر بالخارج والاكتفاء بما يتقاضونه من رواتب.

وفى سياق متصل، أثنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على سياسة ترشيد الانفاق التى انتهجتها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.


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