"الزراعة": برامج توعية لمزارعى الذرة لزيادة المساحات والحد من الاستيراد

كتب عز النوبى

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هناك حملات مكثفة تقوم بها لجان المتابعة المشكلة من القطاع ومديريات الزراعة لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، والتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى إنتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من استيراد الأعلاف ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

وأضاف الدكتور عفيفى بركات، المشرف على ملف الذرة وإنتاج تقاوى الأساس والمعتمد بقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفير جميع التقاوى للمساحات المستهدف زراعتها مبكرة النضج وتزيد الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد 9 ملايين طنا سنويا، مشيرا إلى أن وضع سعر استرشادى لأردب الذرة، من خلال التعاقدات، يشجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة.