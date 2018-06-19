الداخلية تحبط تهريب 652 أسطوانة بوتاجاز مدعمة للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

أفْادت وزارة الداخلية بإن مديرية أمن القاهرة ضبطت 652 إسطوانة بوتاجاز و10 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بالقاهرة قيام مسئولى مخزن إسطوانات بوتاجاز "بدون ترخيص" بمنشأة ناصر بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وأسفر ذلك عن ضبط المسئول عن المخزن سن51، وعاملين "سن 46، 51".. وبحوزتهم 16 سيارة نقل، 2 تروسيكل مُحملين بعدد (554 إسطوانة بوتاجاز منزلية- 69 إسطوانة بوتاجاز تجارية "فارغين"- 29 إسطوانة بوتاجاز "معبأة") .. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وفِي ذات السياق أكدت المعلومات والتحريات قيام مسئول إحدى محطات الوقود الكائنة بشارع أحمد زكى بدائرة قسم شرطة دارالسلام .. بالتلاعب فى حصة البنزين المدعم المنصرف للمحطة وبيعه بأزيد من السعر الرسمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحطة وضبط عامل حال قيامه ببيع بنزين 92 بقيمة (7,60 قرش ) للتر بأعلى من السعر المقرر ، كما تم ضبط (10 آلاف لتر بنزين داخل المحطة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.