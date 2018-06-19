التموين: صرف سلع مدعمة بمليار و50 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يونيو

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من مليار و50 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر يونيه الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.



وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير السلع خاصة الأساسية وطرحها بجانب العديد من السلع الأخرى بالبطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.



يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق فى المحافظات المختلفة، كما تقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بشن حملات مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع المواد البترولية والأسطوانات بالأسعار المقررة.

