video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: ضبط مئات التليفونات فى لجنة للغش بالثانوية العامة بسوهاج

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:57 م
التعليم: ضبط مئات التليفونات فى لجنة للغش بالثانوية العامة بسوهاج رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض المواقع تنشر أخبارا قديمة على أنها حديثة منها نتيجة عينة الإنجليزى، حيث تم عرض نتائج من 2014 موضحا أن البعض يروج لتغيير نتيجة الطلاب فى الكنترولات وهذا إفلاس ونحن لا نستخدم تكنولوجيا فى الكنترولات ونقول لأولياء الأمور لا تصدقوا هذا الكلام.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا يوجد أى تسريب وما نشر على مواقع التواصل لا يمد لامتحان الفيزياء بصلة أو التاريخ، موضحا أن الغش الذى ظهر فى لجان الشغب تم اتخاذ إجراءات صارمة حيث خرجت لجنة من قطاع أسيوط إلى لجنة بسوهاج وتم ضبط مئات الموبيلات حيث أن هناك 37  طالبا طلبوا تأجيل امتحان الانجليزى ولا يوجد تقرير طبى ومن ثم رسبوا فى المادة.
 
وتابع أنه سيتم تمشيط اللجان خلال أداء الامتحانات وأى حالات سيتم ضبطها سوف تحرر محاضر مؤكدا سيتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى فى لجان الغش والشغب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير التعليم العام بالمنوفية يناقش قبول رياض الأطفال مع مسئولى المدارس

دمج التعليم العام والأزهرى بين مؤيد ومعارض.. أستاذ شريعة إسلامية: خطر ويضر بالشخصية المصرية.. ومحمد أبوحامد يرد: فكرة جيدة ورفضها مزايدة.. خبير تربوى يؤكد: يرسخ لمبدأ المواطنة.. وعباس شومان يوضح تصريحات الوزير

طارق شوقى: نبحث إمكانية دمج التعليم العام والأزهرى

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان مادة الفيزياء للثانوية

تسريب امتحان الفيزياء 2018

تسريب امتحان التاريخ 2018




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة