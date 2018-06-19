التعليم: ضبط مئات التليفونات فى لجنة للغش بالثانوية العامة بسوهاج

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض المواقع تنشر أخبارا قديمة على أنها حديثة منها نتيجة عينة الإنجليزى، حيث تم عرض نتائج من 2014 موضحا أن البعض يروج لتغيير نتيجة الطلاب فى الكنترولات وهذا إفلاس ونحن لا نستخدم تكنولوجيا فى الكنترولات ونقول لأولياء الأمور لا تصدقوا هذا الكلام.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا يوجد أى تسريب وما نشر على مواقع التواصل لا يمد لامتحان الفيزياء بصلة أو التاريخ، موضحا أن الغش الذى ظهر فى لجان الشغب تم اتخاذ إجراءات صارمة حيث خرجت لجنة من قطاع أسيوط إلى لجنة بسوهاج وتم ضبط مئات الموبيلات حيث أن هناك 37 طالبا طلبوا تأجيل امتحان الانجليزى ولا يوجد تقرير طبى ومن ثم رسبوا فى المادة.

وتابع أنه سيتم تمشيط اللجان خلال أداء الامتحانات وأى حالات سيتم ضبطها سوف تحرر محاضر مؤكدا سيتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى فى لجان الغش والشغب.