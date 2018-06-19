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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:08 م
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إسرائيل ترفض التعليق على اعلان واشنطن تحميلها مسؤولية غارة في سوريا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:07 م
إسرائيل ترفض التعليق على اعلان واشنطن تحميلها مسؤولية غارة في سوريا نتنياهو
أ ف ب
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رفضت إسرائيل التعليق، اليوم الثلاثاء، على غارة جوية استهدفت، فى وقت متأخر أمس الأحد، موقعا لقوات الحشد الشعبى العراقى فى منطقة حدودية فى شرق سوريا، بعد أن أفاد مسؤول امريكى أن واشنطن تعتقد ان "الضربة اسرائيلية".

وجاءت الغارة الجوية، التى استهدفت قاعدة الهرى على الجانب السورى من الحدود مع العراق، غداة اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى أن بلاده ستستهدف "وكلاء" إيران" اينما وجدوا فى سوريا.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق. وقالت ناطقة باسمه ردا على اسئلة وكالة فرانس برس "نحن لا نعلق على تقارير صادرة في الخارج".

 


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