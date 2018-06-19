video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أنصار القذافى ينفون تورطهم فى الهجوم الإرهابى على منطقة الهلال النفطى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:58 ص
أنصار القذافى ينفون تورطهم فى الهجوم الإرهابى على منطقة الهلال النفطى القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أدانت الأمانة العامة والمكتب التنفيذى للمؤتمر العام لأنصار النظام الجماهيرى والقوى الوطنية الليبية الأحداث الجارية بالموانئ النفطية، واصفة ذلك بالعمل الإرهابى والإجرامى الذى أسفر عن تخريب المنشآت النفطية وحرق عدد من خزانات النفط وإيقاف العمل بهذه المنشآت.

 

وأكد المؤتمر العام لأنصار النظام الليبى السابق فى بيان له، على أن أنصار النظام الجماهيرى ليسوا طرفا فى هذا الصراع وهذا العبث بمقدرات الشعب الليبى، مشددًا على ثوابتهم الوطنية فى ضرورة الوصول لحل سياسى ينهى حالة الاحتراب والاصطفاف وتوحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الليبى.

 

وأشار البيان، إلى أن الحوار بين الليبيين والاحتكام للعقل وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبى الذى يعانى اليوم ظروفا مأساوية هو بداية الطريق للمصالحة الوطنية والتأسيس لبناء دوله مدنية دون إقصاء وعزل.

 

وجدد مؤتمر أنصار النظام الليبى السابق فى ختام بيانه دعوته لكل القوى الوطنية الليبية بالداخل والخارج للالتفاف حول مشروع وطنى جامع لإنقاذ ليبيا من أزمتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئاسة أركان القوات الجوية الليبية تعلن النفير العام فى منطقة خليج السدرة

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

النظام الليبى السابق

انصار النظام الجماهيرى

انقاذ ليبيا




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة