أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018 وتباين فى التعاملات بعد أجازة العيد

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018، والموافق أول أيام عمل البنوك والمصارف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك أمس الاثنين.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات لتعاملات اليوم الصباحية، والتى جاءت كالتالى..

الدولار فى مصر



سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.. وجاء السعر كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



بلغ سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، 20.53 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع، فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.



سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



بلغ سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، 23.43 جنيه للشراء، و 23.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى حتى الآن.

سعر الدينار الكويتى اليوم



بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، 58.70 للشراء، و 59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



سجل الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، سعر 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وذلك فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.



سعر صرف الريال السعودى

البنوك المصرية تعاود العمل اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر



وكانت البنوك المصرية، عادوت العمل اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر البنك المركزى تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، خلال عيد الفطر المبارك، يومى الأحد والإثنين 17 و18 يونيو 2018.