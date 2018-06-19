video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018 وتباين فى التعاملات بعد أجازة العيد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:33 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018 وتباين فى التعاملات بعد أجازة العيد عملات
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تباينت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018، والموافق أول أيام عمل البنوك والمصارف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك أمس الاثنين.

 

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات لتعاملات اليوم الصباحية، والتى جاءت كالتالى..

 

الدولار فى مصر
 

سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.. وجاء السعر كالتالى..

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.79 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.80 جنيه للشراء

17.90  جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.80 جنيه للشراء

 17.90 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

بلغ سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، 20.53 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع، فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

بلغ سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، 23.43 جنيه للشراء، و 23.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى حتى الآن.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، 58.70 للشراء، و 59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

سجل الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، سعر 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وذلك فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

 

سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى

 

البنوك المصرية تعاود العمل اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
 

وكانت البنوك المصرية، عادوت العمل اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر البنك المركزى تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، خلال عيد الفطر المبارك، يومى الأحد والإثنين 17 و18 يونيو 2018.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الجمعة 15-6-2018 واستقرار الدولار

أسعار العملات اليوم السبت 16-6-2018 واستقرار الدولار

أسعار العملات اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار الدولار واليورو

أسعار العملات اليوم الاثنين 18-6-2018 واستقرار الدولار

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة