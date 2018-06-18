وزراء البترول والاستثمار والإنتاج الحربى السابقون يغادرون لموسكو لمؤازرة المنتخب

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمهندس أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق والمهندس سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، متوجهين للعاصمة الروسية موسكو لمؤازرة منتخب مصر في مباراته ضمن بطولة كأس العالم، حيث تم إنهاء إجراءات سفر الوزراء السابقون على متن الطائرة التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى موسكو عبر صالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار.



ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة انطلاق عدد من الرحلات المتجهة إلى موسكو لنقل مشجعي المنتخب الوطنى في إطار خطة مصر للطيران لنقل المشجعين لمؤازرة المنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس العالم.



