مقتل 8 شرطيين فى هجوم بعبوة ناسفة بكينيا

نيروبى (رويترز)

قالت الشرطة الكينية إن 8 من مسؤولى الشرطة قتلوا فى الشطر الشرقى من البلاد يوم الأحد، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بدائية، زرعتها حركة الشباب الصومالية، فى مركبتهم.

وتحارب حركة الشباب للإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام وطرد قوات حفظ السلام التى نشرها الاتحاد الأفريقى.

وكثيرا ما يشن المتشددون هجمات فى كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التى تشكل جزءا من قوات حفظ السلام.

وأبلغ تشارلز أوينو المتحدث باسم الشرطة رويترز أن 5 من إدارة الشرطة و 3 من جنود الاحتياط قتلوا "أثناء حماية حدودنا وأمن البلاد".

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن الحركة قتلت 10 جنود كينيين فى الهجوم.