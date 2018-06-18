قوات الاحتلال الإسرائيلى تنصب نقطة مراقبة داخل المسجد الأقصى المبارك

كتب- هاشم الفخرانى

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.

وذكر المسئول الإعلامى فى دائرة الأوقاف فراس الدبس لوكالة "صفا"، أن قوات الاحتلال منعت الحرس الموجودين على القبة أعلى السور فى منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور فى المنطقة، واحتجازهم وعدم تحركهم منها.

كما عاثت قوات الاحتلال خرابا فى منطقة باب الرحمة، بحق الأعمال التى نفذها متطوعون فى شهر رمضان فى المنطقة تتيح للمصلين الاستفادة منها، وهى عبارة عن مصليات، تزامنا مع اقتحامات استفزازية لعصابات المستوطنين، فى الوقت الذى شرع فيه الاحتلال باقتلاع أشجار وتنكيله بحراس المسجد، الأمر الذى سبب توترا شديدا.

يذكر أن آلاف المصلين المعتكفين فى الأقصى خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، نفذوا حملة ضخمة فى منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك، بعد أكثر من 20 عاما من منع الاحتلال إجراء أى عمليات تنظيف فيها.