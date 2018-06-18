فيديو.. الخيول تغزو شواطئ العريش.. خدلك لفة على شط بحر الهوا

كتب: محمد حسين أبو عيطة

شهدت شواطئ العريش واقعة غريبة، بعدما انتشرت الخيول للترفيه على المصطفيين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتوافد المصريون على الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر هربا من حرارة الطقس المرتفعة.