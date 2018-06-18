الرئيسية تقارير مصرية فيديو.. الخيول تغزو شواطئ العريش.. خدلك لفة على شط بحر الهوا الإثنين، 18 يونيو 2018 03:22 م الخيول فى العريش كتب: محمد حسين أبو عيطة إضافة تعليق شهدت شواطئ العريش واقعة غريبة، بعدما انتشرت الخيول للترفيه على المصطفيين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وتوافد المصريون على الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر هربا من حرارة الطقس المرتفعة. إضافة تعليق شواطئ العريش الاحصنة حصان على الشاطئ شاطئ العريش العريش عاجل فيديو محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية "الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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