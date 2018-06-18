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سنتامين: إجمالى إنتاج منجم السكرى يصل إلى 107.7 طن من الذهب

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:02 م
سنتامين: إجمالى إنتاج منجم السكرى يصل إلى 107.7 طن من الذهب يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت"
كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى إنتاج المنجم بلغ 107.7 طن منذ بدء الإنتاج بالمنجم فى بداية العام 2010 حتى نهاية شهر مايو الماضى، إذ بلغ إجمالى إنتاج شهر مايو نحو طن من الذهب .

وأضاف "الراجحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شركة السكرى لمناجم الذهب تستهدف إنتاج نحو 515 ألف أوقية خلال العام الجارى 2018.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

تعمل شركتان لإنتاج الذهب فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.

 


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