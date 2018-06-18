سعر الدولار اليوم الإثنين 18-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18-6-2018، آخر أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر أن تستأنف عملها اعتبارا من غد الثلاثاء، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم، وفقا لآخر تحديثات مختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى..



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

قناة السويس تعلن عن إيرادات سنوية قياسية تبلغ 5.585 مليار دولار

قال بيان بموقع هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت 11.5% إلى مستوى قياسى يبلغ 5.585 مليار دولار، وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار.

غير أن السنة المالية لم تنته بعد، وتبدأ السنة المالية بمصر فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.