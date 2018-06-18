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زوج أمام محكمة الأسرة: "مراتى بتعذبنى وخلتنى أكفر بالعيشة واللى عيشينها"

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:00 ص
زوج أمام محكمة الأسرة: "مراتى بتعذبنى وخلتنى أكفر بالعيشة واللى عيشينها" صراع الأزواج
أسماء شلبى
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وقع سيد فى يد من لا ترحم وتفنن فى تعذيبه، وجعله يندم على زواجه منها، ويعترف أمام الجميع أنه أرتكب أكبر خطأ فى حياته عندما تزوجها بعد أن جعلته يقدم على محاولة الانتحار مرتين    بسبب أفعالها ظننا منه أنه سيتخلص من وجها -خميره العكننه- على حد وصفه فى دفاتر مكتب تسوية المنازعات

وأضاف سيد.خ.أ فى أقواله أمام محكمة الأسرة بزنانيرى التى حملت رقم 7651 لسنه 2018  فى طلبه لإثبات نشوزها " تزوجتها منذ 6 سنوات  عشت خلالهم أسود ايام حياتى، وأدركت أن من قال أن كيد السيدات يورث الكفر على حق فهى خميرة عكننه تختلق المشاكل لتجعلنى أصاب فى كل مرة بحالة جنونية جعلتنى أقدم على محاولة الانتحار مرتين لارتاح منها، ولكني  للأسف فشلت لأعيش فى وجهها.

وتابع الزوج: لولا أبنتى من ذوى الاحتياجات الخاصة كنت طلقتها وأرتحت من همها وأسلوبها فى التعامل معي،  وتصرفاتها الجنونية فكانت تيقظنى فى عز الليل لكى تتخانق معى دون أى سبب، وفى أحدى المرات جاءت إلى بمقر عملى وقامت باتهامى بالتقصير وحرمانها من الطعام والشراب وحقوقها الشرعية كزوجة وفضحتنى أمام زملائى.

وأضاف :أراد الله أن يبتلنى بتلك الزوجة الناشز، ولكنى لم أكن على قدر ذلك، وقد كرهتها وكرهت الزواج بسبب المرار الذى عشته معها .

 

 

 


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