اليونان تعتقل مشرعاً من اليمين المتطرف بتهم "الخيانة"

آثينا أ ش أ

أعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب اليونانية ، اليوم الاثنين ، مشرعاً ينتمى لليمين المتطرف على خلفية اتهامات جنائية تتعلق بالخيانة ، وذلك بعد يومين من تهربه من ملاحقة الشرطة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المشرع قسطنطين بارباروسيس إتهم فى آثينا بارتكاب أعمال تمهيدية الغرض منها الخيانة العظمى ، وذلك بعدما دعا القوات المسلحة منذ أيام إلى اعتقال القيادة اليونانية.

ونقلت الشبكة عن بارباروسيس قوله إن ما دعا إليه كان سيعوق اتفاق رئيس وزراء البلاد لإنهاء النزاع طويل المدى حول اسم مقدونيا المجاورة ، وأشارت إلى أن المتهم تراجع عن تصريحاته التى قال إنها أسئ تفسيرها ، موضحة أن محاميه قال إن التهم كانت "مفرطة".

من جانبها ، صرّحت الشرطة اليونانية أن بارباروسيس لم يواجه عملية اعتقاله التى تمت فى منزل يقع فى إحدى ضواحى العاصمة آثينا.

وسيظل بارباروسيس قيد الاحتجاز حتى يوم الأربعاء القادم لحين بدء محاكمته ، حسبما أوردت (إيه بى سى نيوز).