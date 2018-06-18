الرئيس اليمنى يؤكد اهتمام الحكومة بالجيش الوطنى ويشيد بدور التحالف

إيمان حنا

أشاد عبد ربه منصور هادى رئيس اليمن بالجهود الكبيرة التى يجسدها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى جبهة الساحل الغربى وما يحققونه من انتصارات متسارعة على المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران والتى تسببت بوضع كارثى فى محافظة الحديدة منذ سيطرتها على المحافظة ومينائها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه، اليوم، بقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهى للوقوف على آخر التطورات الميدانية فى جبهة الساحل الغربى، وشدد على مواصلة الانتصارات النوعية حتى تحرير المحافظة بالكامل من براثن المليشيا الانقلابية التى عاثت فى المحافظة فساد وتسببت بوضع اقتصادى وإنسانى غاية فى الصعوبة إثر نهبها للمساعدات الإغاثية والموارد المالية، وقتل أبناء الشعب اليمنى.

وأكد الرئيس اهتمام الحكومة بالجيش الوطنى وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الانتصارات فى مختلف المواقع والجبهات القتالية، مثمناً موقف التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الامارات العربية المتحدة الذين يخوضون مع أشقائهم من أبطال الجيش الوطنى معارك دفاعاً عن الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة وحماية الشعب اليمنى من الانتهاكات التى تمارسها المليشيا الانقلابية امام مرأى ومسمع العالم.

من جهته أخرى أشار قائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهى إلى الانتصارات التى حققها ويحققها ابطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وباسناد كبير من قوات التحالف العربى، مؤكداً أن معنويات الابطال عالية وان المليشيا الانقلابية تتهاوى وتتكبد خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات وتلفظ أنفاسها الأخيرة.