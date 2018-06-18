الداخلية تداهم مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت مواقف سيارات الأجرة، لضبط الأداء الأمني، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، ومنع استغلال المواطنين.

وحرصت أجهزة الأمن على تعيين خدمات أمنية ثابتة بمحيط مواقف السيارات، بهدف ضبط الأداء الأمني، وتلقي الشكاوى من المواطنين، كما حرص رجال المرور على سؤال المواطنين في الشوارع عن أسعار الأجرة، لضمان عدم زيادتها عن التعريفة المقررة.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى، البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، والكيروسين، 5.50 جنيه للتر، والسولار 5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.