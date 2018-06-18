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الحشد الشعبى العراقى يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصر قواته على حدود سوريا

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:34 م
الحشد الشعبى العراقى يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصر قواته على حدود سوريا سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
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اتهم الحشد الشعبى العراقى، اليوم الاثنين، واشنطن بقتل 22 من عناصر قواته فى الغارة على الحدود السورية.

وقتل 38 شخصا فى ضربة جوية فى شرق سوريا قرب الحدود العراقية ليل الاحد الاثنين كما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "هناك 38 قتيلا فى الغارة الليلية على الهرى، على الحدود العراقية السورية" مضيفا أن "الطائرات مجهولة ولا نعرف هويتها"، وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أشارت إلى الضربة الليلية متهمة التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة بشنها متحدثة عن سقوط عدد من القتلى.   

 


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