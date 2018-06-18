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الجيش اليمنى يقتحم مطار الحديدة الدولى ويبدأ بتطهيره من الحوثيين

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 ص
الجيش اليمنى يقتحم مطار الحديدة الدولى ويبدأ بتطهيره من الحوثيين قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى اقتحام قواته سور مطار الحديدة الدولى، والبدء بتطهيره، عقب معارك عنيفة مستمرة ضد ميليشيات الحوثى فى المدينة.

وقالت جبهة الساحل الغربى التابعة للجيش - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات الجيش تمكنت من اقتحام سور المطار، مؤكدة أنها ستستكمل تطهيره وتحريره كاملا.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر عسكرية أن معركة مطار الحديدة دخلت مراحلها الأخيرة بعد التوغل صوب البوابة الغربية، تزامنا مع عزل مجاميع الحوثيين فى طوق الحديدة عن سياق المعركة.

 


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