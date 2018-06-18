الأمن العام يضبط 37608 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتبت ــ دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 37608 مخالفات مرورية متنوعة.

وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس"، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين ..

وأسفرت الجهود عن ضبط (37608) مخالفات مرورية ، وذلك على النحو التالى ( 6662 الإدارة العامة للمرور– 7606 القاهرة- 4857 الجيزة– 1087 الإسكندرية- 393 مطروح – 144 البحيرة- 491 الغربية– 586 المنوفية- 1173 كفرالشيخ – 750 القليوبية - 354 الشرقية– 543 دمياط - 1354 الإسماعيلية- 1646بورسعيد - 561 السويس– 32 شمال سيناء- 607 جنوب سيناء- 1140 الفيوم – 633 بنى سويف – 2812 المنيا – 1014 أسيوط - 91 الوادى الجديد– 364 سوهاج - 680 قنا– 1237 الأقصر- 383 أسوان- 408 البحر الأحمر) . منها (244) زيادة التعريفة المقررة و(488) مواقف عشوائية و(5842) إنتظار خاطئ و(349) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة .. وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.