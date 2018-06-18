"إسكان البرلمان": 30% من القضايا فى المحاكم بسبب التسجيل العقارى

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 30% من القضايا فى ساحات المحاكم بسبب التسجيل العقارى، هذا بالإضافة إلى أن عدم التسجيل يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن 95% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل ولابد من التعامل الفورى مع هذه الأزمة التى أصبحت تشكل قضية كبرى وملفًا شائكًا يتطلب التدخل الفورى، مشيدًا بتوجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للحكومة بسرعة سن تشريع فى هذا الصدد.

وأشار المغازى، إلى أن صعوبة إجراءات التسجيل العقارى وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص سببًا فى عزوف المواطنين عن التسجيل، ولهذا لابد من مراعاة هذه العقبات وتذليلها فى التشريع الجديد، متابعًا: القانون الجديد سيكون بمثابة طوق النجاة للحفاظ على الثروة العقارية، وفتح المجال لشركات التمويل العقارى.