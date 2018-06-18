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أنور قرقاش: الحوثيون زرعوا الطرق المؤدية لميناء الحديدة بالألغام

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:54 ص
أنور قرقاش: الحوثيون زرعوا الطرق المؤدية لميناء الحديدة بالألغام أنور قرقاش
إيمان حنا
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قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، خلال مؤتمر صحفى، عقد منذ قليل حول العملية العسكرية فى الحديدة، إن الحوثيين زرعوا الطرق المؤدية لميناء الحديدة بالألغام لإعاقة الوصول إليه.

 

وأضاف أن قوات التحالف العربى عمدت لاتباع نهج مدروس ومسئول فى معركة الحديدة، لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى إبقاء التحالف على الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحا، لاستخدامه كممر للإخلاء الآمن للميليشيات الحوثية.

 

وأوضح أن تحرير الحديدة يمثل مدخلا رئيسيا لتحرير صنعاء، وأنه يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان حماية المدنيين، موضحا أن ميليشيات الحوثى تنشر القناصة داخل الأحياء والقرى وتستخدم الألغام عشوائيا.

 

ولفت قرقاش إلى أن عملية الحديدة هدفت لمساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، فى مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة.

 

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على الاستجابة الإنسانية لأى تأثير محتمل على السكان، وأضاف أن التحالف العسكرى بقيادة السعودية والإمارات يضع فى حسبانه الوضع الإنسانى الهش وتفادى سقوط ضحايا من المدنيين إضافة إلى الحسابات العسكرية. وتابع أن عدد المقاتلين الحوثيين فى الحديدة بين ألفين وثلاثة آلاف.

 


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