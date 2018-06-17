الرئيسية أخبار عاجلة 20 مصابا فى إطلاق نار بولاية نيو جيرسى.. والشرطة تقتل منفذ الهجوم الأحد، 17 يونيو 2018 02:18 م الشرطة الأمريكية - أرشيفية كتب سمير حسنى إضافة تعليق أصيب 20 شخصًا بجروح فى إطلاق نار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، فى حين قتلت الشرطة منفذ الهجوم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الأمريكية تنفى وجود مسلحين فى مبنى وزارة العدل جرحى فى إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس.. والشرطة الأمريكية تطوق المكان الشرطة الامريكية نيو جيرسى امريكا الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين "بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة