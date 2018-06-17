مصرع ربة منزل بعد تعدى زوجها عليها بالضرب وتحطيم فكها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، ربة منزل جثة هامدة إثر قيام زوجها "عامل" بالتعدى عليها بالضرب وتحطيم فكها بسبب خلافات زوجية، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد وفاة ربة منزل عقب قيام زوجها بالتعدى عليه بالضرب، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بوصول "جيهان أ طلب 24 سنة ربة منزل" وتقيم بناحية قرية الغنيمية دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى " جثة هامدة " إثر إصابتها نزيف دموى بالفم"، وبسؤال شقيقها "حداد . أ . ط 56 سنة حارس" اتهم زوجها "جمال م ف م 34 سنة عامل" بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود نزيف دموي بالفم وعدم الجزم بسبب الوفاة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال المركز بتاريخه لوقف القيد وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة والتصريح بالدفن.