كولومبيا تصوت اليوم فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

رويترز

يصوت الناخبون فى كولومبيا، اليوم الأحد، فى جولة الإعادة فى انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام تضم مرشحين يمثلان طرفى النقيض وتثير مخاوف من أن يقوض الفائز عملية سلام هشة أو يعطل النمو الاقتصادى.

فالمرشح إيفان دوكى المقرب من الرئيس المتشدد السابق ألفارو أوريبى والذى يؤيد سياسات السوق يريد تعديل اتفاق السلام الذى يصفه بأنه متساهل للغاية مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لكنه سيبقى على النموذج الاقتصادى المحافظ لكولومبيا.

أما منافسه اليسارى جوستافو بيترو فقد تعهد بالحد من نفوذ النخب السياسية وإعادة توزيع الأرض على الفقراء والحد تدريجيا من اعتماد رابع أكبر اقتصاد فى أمريكا الجنوبية على النفط والفحم.

وقال خوان خوسيه موهيكا وهو خبير مالى "نحن بين المطرقة والسندان إنهما نقيضان يمكن أن يقوضا التنمية التى حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة".

وسيفتح نحو 11230 مركز اقتراع أبوابه الساعة الواحدة. وسينتهى التصويت الساعة التاسعه ومن المتوقع إعلان النتائج خلال ساعات.

وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق السلام مع فارك عام 2016 والذى أنهى صراعا امتد خمسة عقود وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد ملايين.